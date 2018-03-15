13:49 15.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты уволили Гонтареву с должности главы НБУ

Верховная Рада Украины в четверг, 15 марта, уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка.

Депутаты уволили Гонтареву с должности главы НБУ

Соответствующее решение поддержали 342 народных депутатов. При этом перед голосование депутаты напомнили, что Гонтарева фактически не руководит Нацбанком в течение последних десяти месяцев после того, как весной 2017 года написала заявление об отставке и до настоящего времени находится в отпуске.

Сейчас народные депутат начали рассматривать новую кандидатуру на пост главы Национального банка. В связи с этим глава парламента Андрей парубий предложил продлить утреннее заседание до решение этого вопроса.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в январе 2018 года предложил парламенту назначить на должность главы НБУ Якова Смолия, который до сегодня являлся исполняющим обязанности главы регулятора.

Как сообщал УРА-Информ, до назначения в НБУ Гонтарева была главой совета директоров группы компаний "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU). В январе арабское издание Al Jazeera опубликовало расследование, согласно которому компания Гонтаревой причастна к выведению из страны 1,5 млрд долларов экс-президентом Украины Виктором Януковичем.


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