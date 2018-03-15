12:13 15.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты сняли неприкосновенность с Бакулина

Верховная Рада Украины в четверг, 15 марта, сняла неприкосновенность с народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Депутаты сняли неприкосновенность с Бакулина

Соответствующее решение поддержали 274 народных депутатов. Таким образом, парламент дал разрешение Генеральной прокуратуре Украины на привлечение Бакулина к уголовной ответственности по делу о закупке так называемых "вышек Бойко".

Народные депутаты также дали свое согласие на его задержание и арест.

Напомним, 16 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представления в Верховную Раду на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечени Бакулину.

Как сообщал УРА-Информ, Бакулин является фигурантом дела о закупке по завышенным ценам так называемых "вышек Бойко" в 2011 году, когда возглавлял НАК "Нафтогаз Украины". По данному делу его задерживали в 2014 году, однако позже Печерский райсуд Киева отпустил Бакулина под залог в десять миллионов гривен.


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