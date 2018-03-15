Депутаты назначили Денисову новым уполномоченным Рады по правам человека

За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов. Вместе с тем депутаты уволили Валерию Лутковскую с поста омбудсмена.

За соответствующее решение проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226. Напомним, Лутковская была назначена омбудсменом в апреле 2012 года.

Как сообщал УРА-Информ, фракции коалиции согласовали кандидатуру Денисовой на пост омбудсмена еще в мае 2017 года, однако уже в июне стало известно, что в сессионном зале не хватит голосов для ее назначения.

Согласно межфракционным договоренностям назначение омбудсмена шло в связке с утверждением нового главы Нацбанка и кадровыми назначениями в Счетную палату. В частности, в качестве уполномоченного по правам человека в "Народном фронте" видели свою коллегу Людмилу Денисову.