12:32 15.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты исключили Савченко из комитета нацбезопасности

Верховная Рада Украины в четверг, 15 марта, исключила народного депутата Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности народного.

Депутаты исключили Савченко из комитета нацбезопасности

За проект постановления отдали свои голоса 261 депутат. Так, в частности, в постановлении сказано, что народного депутата Украины от фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" необходимо исключить из персонального состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и освободить ее от обязанностей члена этого комитета.

Вместе с тем, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая с трибуны парламента заявил, что сегодня же он внесет в парламент представление на народного депутата Надежду Савченко.

Кроме того, Луценко попросил депутатов поддержать проект закона о том, что после представления генпрокурора дипломатические загранпаспорта нардепа прекращают действовать, чтобы он остался в Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Юрий Луценко вчера заявил, что Савченко вызывают на допрос по делу задержанного в подозрениях в теракте руководителя "Офицерского корпуса" Виктора Рубана и у следствия есть достаточно доказательств о планировании террористических актов в здании украинского парламента Владимиром Рубаном, которого Савченко хотела взять на поруки.


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