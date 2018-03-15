Депутаты исключили Савченко из комитета нацбезопасности

За проект постановления отдали свои голоса 261 депутат. Так, в частности, в постановлении сказано, что народного депутата Украины от фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" необходимо исключить из персонального состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и освободить ее от обязанностей члена этого комитета.

Вместе с тем, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая с трибуны парламента заявил, что сегодня же он внесет в парламент представление на народного депутата Надежду Савченко.

Кроме того, Луценко попросил депутатов поддержать проект закона о том, что после представления генпрокурора дипломатические загранпаспорта нардепа прекращают действовать, чтобы он остался в Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Юрий Луценко вчера заявил, что Савченко вызывают на допрос по делу задержанного в подозрениях в теракте руководителя "Офицерского корпуса" Виктора Рубана и у следствия есть достаточно доказательств о планировании террористических актов в здании украинского парламента Владимиром Рубаном, которого Савченко хотела взять на поруки.