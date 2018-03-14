16:12 14.03.2018 | Политика | Новости
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В МИД Венгрии призвали граждан избегать поездок в Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии не рекомендует венгерским группам и туристам поездки в украинский район Закарпатье. В частности, посещение городов Хуст и Ужгород лучше отменить на период с 16 по 18 марта. Об этом сообщает сайт Генерального консульства Венгрии в Ужгороде.

В МИД Венгрии призвали граждан избегать поездок в Закарпатье

Просьба венгерских дипломатов связана с возможными провокациями на территории Украины. Помимо закарпатских городов Хуст и Ужгород, по мнению МИД Венгрии, также лучше отложить посещение Верецкого перевала в указанные дни.

Также в дипломатическом ведомстве сообщают, что в стране в данный момент сложная политической и общественной ситуация в сфере безопасности. Во избежание возможных провокаций, с 16 по 18 марта 2018 года не рекомендуются поездки в Закарпатье венгерским группам и туристам.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава МИД Венгрии призвал к расширению на Закарпатье миссии ОБСЕ в Украине.


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