В МИД Венгрии призвали граждан избегать поездок в Закарпатье

Просьба венгерских дипломатов связана с возможными провокациями на территории Украины. Помимо закарпатских городов Хуст и Ужгород, по мнению МИД Венгрии, также лучше отложить посещение Верецкого перевала в указанные дни.

Также в дипломатическом ведомстве сообщают, что в стране в данный момент сложная политической и общественной ситуация в сфере безопасности. Во избежание возможных провокаций, с 16 по 18 марта 2018 года не рекомендуются поездки в Закарпатье венгерским группам и туристам.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава МИД Венгрии призвал к расширению на Закарпатье миссии ОБСЕ в Украине.