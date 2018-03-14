Великобритания высылает 23 российских дипломатов

Это будет самая большая высылка на протяжении более тридцати лет, и это отражает тот факт, что российское государство не в первый раз действовало против нашей страны. Об этом в среду, 14 марта, заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, обращаясь в парламенту с страны.

Она обвинила российских дипломатов в шпионаже в пользу России и пояснила, что

для тех, кто хочет причинить вред Британии, ее послание ясно. Вам здесь не рады, - сказала Мэй, добавив, что Великобритания заморозит активы россиян, подозреваемых в действиях, направленных на подрыв Великобритании.

Премьер также подчеркнула, что также Россия не предоставила "никакого определенного объяснения" по поводу отравления Скрипаля по требованию Лондона. Их ответ продемонстрировал полное пренебрежение к этим событиям. Нет объяснений относительно того, почему в России существует незарегистрированная программа химического оружия, которая противоречит международному праву. Вместо этого они рассматривали использование нервного агента военного класса в Европе с сарказмом, презрением и непристойностью, - заявила Мэй.

При этом глава британского правительства подтвердила, что члены королевской семьи не будут присутствовать на предстоящем чемпионате мира в России.

Напомним, в Великобритании госпитализировали с серьезным отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который в 1990-х и начале 2000-х передавал Лондону данные о российских разведчиках, работающих под прикрытием в Европе.

Как сообщал УРА-Информ, Великобритания созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за отравления Скрипаля. Оно состоится уже сегодня.