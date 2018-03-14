16:50 14.03.2018 | Политика | Новости
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Великобритания созывает заседание Совета безопасности ООН из-за отравления Скрипаля

Великобритания призвала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ СССР Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Великобритания созывает заседание Совета безопасности ООН из-за отравления Скрипаля

Об этом сообщил британски МИД на официальной странице в Twitter.

Как сообщается, официальный Лондон планирует представить обновленные результаты расследования инцидента. Также известно, что в среду, 14 марта, премьер-министр Британии Тереза Мэй снова выступает в парламенте. Ожидается, что она объявит о мерах, которые Лондон решил применить в отношении Москвы.

Кстати, ранее первые лица Великобритании уже заявляли о том, что главными подозреваемыми в деле являются российские спецслужбы. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина готова предоставить Великобритании помощь при расследовании дела об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Следы отравления в Великобритании ведут в Россию. Если это будет доказано, то Россия окажется в одной компании с Северной Кореей, Сирией и Ираком Саддама Хусейна, которые также использовали химическое оружие. 


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