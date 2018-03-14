22:16 14.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинский МИД осудил визит Путина в аннексированный Крым

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным в оккупированный ними Крым.

Украинский МИД осудил визит Путина в аннексированный Крым

Украина считает эту "поездку" на временно оккупированные Автономную Республику Крым и Севастополь, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом в среду, 14 марта, заявил пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

В МИДе также отметили, что это циничное и демонстративное пренебрежение российской стороной общепризнанными нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Путин прибыл в аннексированный Крым. Как сообщается, в рамках визита Путин намерен посетить Симферополь, Севастополь, а также Крымский мост. В частности, в рамках визита Путин заявил, что движение по Крымскому мосту могут открыть уже этим летом.


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