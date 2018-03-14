09:59 14.03.2018 | Политика | Новости
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Трамп планирует создать Космические силы

Президент США Дональд Трамп сообщил о создании Космических сил как отдельного рода войск. Об этом он заявил, выступая перед военнослужащими Корпуса морской пехоты.

Трамп планирует создать Космические силы

Глава правительства США отметил, что долгое время военные силы США испытывали нехватку в финансировании, передает телеканал Fox News.

По словам Трампа, Америке необходим новый род войск, в таком случае будут созданы Космические силы. Известно, что для такого войска не хватало кораблей, самолетов и самих солдатов. Но он сообщил, что это измениться, и очень скоро.

Трамп добавил, что предложенный им оборонный бюджет предполагает 716 млрд долларов в 2019 году. В скором времени планируются переговоры между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", члены правительственной делегации Южной Кореи прилетели в Вашингтон, чтобы передать секретное послание лидера Северной Кореи Ким Чен Ына лично в руки Трампу.


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