Трамп планирует создать Космические силы

Глава правительства США отметил, что долгое время военные силы США испытывали нехватку в финансировании, передает телеканал Fox News.

По словам Трампа, Америке необходим новый род войск, в таком случае будут созданы Космические силы. Известно, что для такого войска не хватало кораблей, самолетов и самих солдатов. Но он сообщил, что это измениться, и очень скоро.

Трамп добавил, что предложенный им оборонный бюджет предполагает 716 млрд долларов в 2019 году. В скором времени планируются переговоры между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", члены правительственной делегации Южной Кореи прилетели в Вашингтон, чтобы передать секретное послание лидера Северной Кореи Ким Чен Ына лично в руки Трампу.