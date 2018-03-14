Трамп назвал причину отставки Тиллерсона

По его словам, между ними были разногласиями, главным из которых является подход к соглашению с Ираном по атому.

Как пояснил Трапм в среду утром, 14 марта, журналистам на борту вертолета, на котором летел в Калифорнию, сделку с Ираном он считает ужасной, а Тиллерсон, наоборот считает, что она ОК. Я еще раньше хотел разорвать ее или что-нибудь с ней сделать, он считал несколько иначе.

Мы с ним думали по-разному, - пояснил американский лидер, добавив, что с преемником Тиллерсона на посту госсекретаря с Майком Помпео у него схожие подходы.

Думаю, что все пойдет очень хорошо, - заверил Трамп.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 марта Трамп уволил Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. Место Помпео во главе ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.