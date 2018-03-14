Сирийцы бегут из Восточной Гуты

Более 300 человек с начала работы гуманитарного коридора покинули район Сирии Восточная Гута. ЦПВС отмечает, что выход наибольшей доли этих людей пришелся на последние дни. В связи с этим в населенных пунктах, подконтрольных незаконных вооружённых формирований, выросло число массовых митингов мирных жителей, желающих покинуть район, против боевиков, продолжающих контролировать выходы к коридорам.

Как известно, с 27 февраля президент России Владимир Путин распорядился ввести пятичасовые "гуманитарные паузы", режим тишины будет действовать ежедневно с 9:00 до 14:00. Это позволит гражданским покинуть район, который в последние дни жестоко бомбили сирийские правительственные силы, поддерживаемые Российской Федерацией.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сирийская Армия Ассада начала оттеснять оппозиционные войска из Восточной Гуты.