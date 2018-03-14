09:39 14.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада сегодня ратифицирует соглашения о военном сотрудничестве с Польшей и Румынией

Верховная рада Украины на сегодняшнем пленарном заседании планирует ратифицировать соглашения о военном сотрудничестве с Польшей и Румынией. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Рада сегодня ратифицирует соглашения о военном сотрудничестве с Польшей и Румынией

Отмечается, что парламентарии ратифицируют соглашение с Польшей о сотрудничестве в сфере обороны, с Румынией - о сотрудничестве в сфере военных перевозок, в свою очередь с Болгарией - о сотрудничестве в случае возникновения катастроф.

Также нардепы могут внести изменения в Уголовный кодекс относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации. Пересмотреть проект постановления о комплексе мер по реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины.

Уже во втором чтении парламент планирует рассмотреть проект закона о Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины. Предусмотрено рассмотрение проекта постановления о мерах по усилению социальной защиты внутренне перемещенных лиц.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Верховная Рада Украины на пленарном заседании намерена рассмотреть некоторые вопросы деятельности Государственного бюро расследований.


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