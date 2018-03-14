Рада сегодня ратифицирует соглашения о военном сотрудничестве с Польшей и Румынией

Отмечается, что парламентарии ратифицируют соглашение с Польшей о сотрудничестве в сфере обороны, с Румынией - о сотрудничестве в сфере военных перевозок, в свою очередь с Болгарией - о сотрудничестве в случае возникновения катастроф.

Также нардепы могут внести изменения в Уголовный кодекс относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации. Пересмотреть проект постановления о комплексе мер по реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации за вооруженную агрессию против Украины.

Уже во втором чтении парламент планирует рассмотреть проект закона о Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины. Предусмотрено рассмотрение проекта постановления о мерах по усилению социальной защиты внутренне перемещенных лиц.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины на пленарном заседании намерена рассмотреть некоторые вопросы деятельности Государственного бюро расследований.