Путин таки приехал в аннексированный Крым - ФОТО

Сегодня он намерен посетить Симферополь, Севастополь, а также Крымский мост. Как сообщают российские СМИ, в частности, в рамках визита Путин заявил, что движение по Крымскому мосту могут открыть уже этим летом.

Напомним, на 18 марта запланированы президентские выборы в Российской Федерации. В частности, Россия намерена провести выборы и в аннексированном Крыму.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Пеской заявил, что свою предвыборную кампанию Путин завершит в Крыму.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко призвал мировых партнеров решительно отреагировать на "избирательный фарс", который Российская Федерация организовывает в аннексированном Крыму.

Он призвал всех европейских партнеров и весь мир решительно отреагировать на "тот избирательный фарс, который Москва организовывает в это воскресенье на оккупированной территории украинского Крыма - на четвертую годовщину попытки аннексии Крымского полуострова".