НАБУ открыло производство на судей за решение в пользу Насирова

В НАБУ считают, что решение, принятое судьями по поводу иска Романа Насирова в ноябре 2017 года, противоречит требованиям Налогового кодекса и "Положению о Государственной фискальной службе Украины", утвержденного Кабинетом министров. На решение подана апелляция.

Суд дал группе детективов НАБУ доступ к документам Окружного админсуда, содержащих информацию о автораспределении дела, в том числе анкетные данные работников аппарата суда, которые вносили сведения в автоматизированную систему документооборота суда, специализацию судей, количество дел, находящихся на рассмотрении у судей , пребывание судей в отпуске, на больничном, в командировке и окончания срока полномочий 07.06.2017 и 15.06.2017, с возможностью ознакомиться с ними и сделать их копии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", НАБУ проводит обыски у помощника Ляшко и городского головы Вишневого.