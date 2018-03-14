14:30 14.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100188545:test

НАБУ открыло производство на судей за решение в пользу Насирова

Национальное антикоррупционное бюро Окружного административного суда Киева расследует дело в отношении вынесения неправосудного решения. НАБУ получило доступ к документам автораспределения этого дела. Об этом сообщает Единый государственный реестр судебных решений.

НАБУ открыло производство на судей за решение в пользу Насирова

В НАБУ считают, что решение, принятое судьями по поводу иска Романа Насирова в ноябре 2017 года, противоречит требованиям Налогового кодекса и "Положению о Государственной фискальной службе Украины", утвержденного Кабинетом министров. На решение подана апелляция.

Суд дал группе детективов НАБУ доступ к документам Окружного админсуда, содержащих информацию о автораспределении дела, в том числе анкетные данные работников аппарата суда, которые вносили сведения в автоматизированную систему документооборота суда, специализацию судей, количество дел, находящихся на рассмотрении у судей , пребывание судей в отпуске, на больничном, в командировке и окончания срока полномочий 07.06.2017 и 15.06.2017, с возможностью ознакомиться с ними и сделать их копии.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", НАБУ проводит обыски у помощника Ляшко и городского головы Вишневого.


Поделиться
Читайте также:

  • Для задержанного в среду,14 февраля, городского головы Одессы Геннадия Труханова прокуратура намерена просить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 миллионов гривен.

  • Соломенский районный суд города Киева в среду, 23 августа, продлил меру пресечения отстраненному от должности главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову еще на два месяца.

  • Мультфильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" украинского режиссера Олега Маламужа собрал вдвое больше денег, чем "Коко" – лауреат Оскара 2018 от студии Disney. Об этом сообщил глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко в Facebook.
 
Новый сервис FREEhost.UA – хранилище высокой доступности Порошенко встретился с президентом Австрии – ФОТО 2017 год был наиболее стабильным для украинского молока Гройсман пообещал жесткие наказания неплательщикам алиментов
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив