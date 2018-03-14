Порошенко поздравил Меркель с переизбранием

Как написал на своей страничке в Twitter в среду, 14 марта, глава украинского государства, он от чистого сердца поздравляю Ангелу Меркель, выдающегося государственного деятеля современности и искреннего друга Украины.

Президент пожелай ей успехов на пути дальнейшего укрепления роли ФРГ на международной арене и преодоления беспрецедентных вызовов современности", - написал он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ангела Меркель сегодня избрана на четвертый срок в качестве канцлера Германии.

Сегодня же Меркель получит от президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении на пост канцлера, после чего ее приведут к присяге перед депутатами бундестага и членами бундесрата.

Вслед за этим грамоты о назначении от президента получат члены кабинета министров, которые затем примут присягу. Уже во второй половине дня состоится первое заседание правительства.