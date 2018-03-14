Меркель избрана канцлером Германии на четвертый срок

Им вновь стала Ангела Меркель, которая уже в четвертый раз заняла пост федерального канцлера ФРГ. Об этом сообщает немецкое издание DW.

Как отмечается, кандидатуру Меркель поддержали 364 депутата бундестага. "Против" проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.

Теперь Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении на пост канцлера. Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами бундестага и членами бундесрата.

Вслед за этим грамоты о назначении от президента получат члены кабинета министров, которые потом также принесут присягу, после чего состоится первое заседание правительства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине заявила, что прежде чем обсуждать частичную отмену санкций против России, следует сделать "хотя бы пару качественно важных шагов" в сторону минских договоренностей.