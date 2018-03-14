12:11 14.03.2018 | Политика | Новости
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Макмастер скоро уйдет с поста помощника Трампа по нацбезопасности

В ближайшие время Герберт Макмастер планирует покинуть должность помощника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности.

Макмастер скоро уйдет с поста помощника Трампа по нацбезопасности

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, президент США намерен провести масштабные перестановки в своей администрации после ухода Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. На место Макмастера рассматриваются в качестве претендентов бывший постпред США в ООН Джон Болтон, гендиректор корпорации Oracle Сафра Кац, а также директор Агентства национальной безопасности (АНБ) США адмирал Майкл Роджерс.

При этом в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп готов вскоре уволить министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пояснил причины, по который он уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. По его словам, между ними были разногласиями, главным из которых является подход к соглашению с Ираном по атому.


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