Луценко пригрозил Савченко снятием депутатской неприкосновенности

Ее также могут лишить депутатской неприкосновенности. Об этом в среду, 14 марта, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

При этом он заверил, что уже завтра в Раду может быть внесено представление на привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности. Если Савченко в четверг не появится на допрос, я буду вынужден подать в Раду представление на ее арест, - сказал генпрокурор.

Вместе с тем Луценко также сообщил, что Савченко вызывают на допрос по делу задержанного в подозрениях в теракте руководителя "Офицерского корпуса" Виктора Рубана и у следствия есть достаточно доказательств о планировании террористических актов в здании украинского парламента Владимиром Рубаном, которого Савченко хотела взять на поруки.

Генпрокурор также напомнил, что Савченко не прибыла на допрос во вторник ссылаясь на командировку за границу. Вероятно, сейчас она находится в Испании. Я очень не хотел бы, чтобы Герой Украины, народный депутат Надежда Савченко каким-то образом осталась в стороне от этой государственной провокации, - подытожил Луценко.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины передала в аппарат Верховной рады повестки о вызов на допрос народного депутата Надежды Савченко. Допрос запланирован в рамках расследования дела главы центра "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Допрос Савченко в СБУ планировался во вторник, 13 марта. Однако, депутат не явилась на допрос, поскольку, по сообщению ее пресс-службы, выехала из Украины на заседание в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как сообщал УРА-Информ, руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, задержанному накануне на КПВВ с арсеналом оружия, сообщено о подозрении. Его заподозрили в преступлениях сразу по трем статьям. Как сообщил журналистам источник в Службе безопасности Украины, подозрение Рубану объявлено в пятницу утром, 9 марта, в присутствии защитника.