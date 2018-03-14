Австрия выступает против российских выборов в Крыму

Об этом он заявил во время официального визита в Украину.

По словам лидера Австрии, его страна считает протравной аннексию Крыма и такая же позиция у Евросоюза. Поэтому на территории Крыма не могут проходить правомочные выборы в российский парламент или президента.

"Это не только моя точка зрения. Это однозначная точка зрения всего австрийского правительства", - подчеркнул президент.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко призвал всех европейских партнеров и весь мир решительно отреагировать на эту ситуацию с выборами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидеры Украины Петр Порошенко и Республики Австрии Александер Ван дер Белленом провели совместную встречу. Отмечается, что глава Австрии находится в Украине с официальным визитом по приглашению Порошенко.