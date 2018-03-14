15:25 14.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100188561:nastya

Австрия выступает против российских выборов в Крыму

Федеральный президент Австрии Александр ван дер Беллен считает, что выборы российского президента на территории аннексированного Крыма не могут быть правомочными.

Австрия выступает против российских выборов в Крыму

Об этом он заявил во время официального визита в Украину.

По словам лидера Австрии, его страна считает протравной аннексию Крыма и такая же позиция у Евросоюза. Поэтому на территории Крыма не могут проходить правомочные выборы в российский парламент или президента.

"Это не только моя точка зрения. Это однозначная точка зрения всего австрийского правительства", - подчеркнул президент.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко призвал всех европейских партнеров и весь мир решительно отреагировать на эту ситуацию с выборами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидеры Украины Петр Порошенко и Республики Австрии Александер Ван дер Белленом провели совместную встречу. Отмечается, что глава Австрии находится в Украине с официальным визитом по приглашению Порошенко.


Поделиться
Читайте также:
 
Детские светильники в Киеве В МИД Венгрии призвали граждан избегать поездок в Закарпатье Поездка Трампа в Лас-Вегас внесла дополнительную интригу в досье Стила МВФ подпишет новый меморандум с Украиной до 1 мая, - Данилюк
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив