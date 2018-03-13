В США уволили заместителя Тиллерсона

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на неназванных официальных лиц, решение было принято в связи с обнародованием Голдстином заявления об обстоятельствах отправки в отставку с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которое противоречило версии, изложенной Белым домом.

По данным издания, в заявлении Голдстина говорилось, что у Тиллерсона "были все намерения оставаться" на посту руководителя внешнеполитического ведомства США, что он добился "осязаемого прогресса по критически важным вопросам национальной безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп уволил Тиллерсона с должности государственного секретаря. На его место назначен руководитель Центрального разведывательного управления Майк Помпео.