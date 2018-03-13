18:51 13.03.2018 | Политика | Новости
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В ЕС заявили о неполном выполнении Украиной требований Евросоюза и МВФ

В неофициальном документе Европейского союза указано, что якобы украинское государство не в полной мере выполняет требования Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). 
 

В ЕС заявили о неполном выполнении Украиной требований Евросоюза и МВФ

Об этом сообщил из Брюсселя корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, соответствующий документ был создан перед обсуждением Совета по иностранным делам 19 марта. В частности, в нем говорится, что Украина не совсем выполняет контрольные показатели ЕС и МВФ.

"Активисты гражданского общества и эксперты предупреждают о рисках отступления", - отметил Йозвяк.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко заявил, что международные доноры диктовать Украине свои законы не могу. Их попытки участвовать в назначениях судей вредит суверенитету Украины. По его словам, требования Международного валютного фонда и Венецианской комиссии, чтобы международные доноры имели влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины.


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