В ЕС заявили о неполном выполнении Украиной требований Евросоюза и МВФ

Об этом сообщил из Брюсселя корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, соответствующий документ был создан перед обсуждением Совета по иностранным делам 19 марта. В частности, в нем говорится, что Украина не совсем выполняет контрольные показатели ЕС и МВФ.

"Активисты гражданского общества и эксперты предупреждают о рисках отступления", - отметил Йозвяк.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко заявил, что международные доноры диктовать Украине свои законы не могу. Их попытки участвовать в назначениях судей вредит суверенитету Украины. По его словам, требования Международного валютного фонда и Венецианской комиссии, чтобы международные доноры имели влияние на отбор кандидатов на должности судей антикоррупционного суда, нарушают суверенитет Украины.