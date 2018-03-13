Спецслужбы России угрожают жителям Крыма

Как известно, в России 18 марта должны пройти президентские выборы. К крымчанам и их семьям, которые собираются проигнорировать российские выборы, поступают угрозы от ФСБ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, чтобы жители полуострова Крым бойкотировали и не помогали в организации выборов российской оккупационной власти. Климкин отметил, что люди на этой территории постоянно живут в страхе. Он уточняет, что необходимо приложить усилия, чтобы достигнуть доступа международных организаций к оккупированному Крыму.

Также глава МИД Украины добавил, что важно повышать уровень международного давления на Россию и сохранять возложенный на нее режим санкций. Вместе с тем необходимо создать неформальное объединение "группы дружбы Украины", которое будет прилагать усилия на деоккупацию Крыма.

Напомним, как ранее сообщал “УРА-Информ”, Европейский союз не признает выборов президента России, которые будут проводиться на территории аннексированного Крыма.