14:09 13.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Спецслужбы России угрожают жителям Крыма

Спецслужбы Российской Федерации угрожают крымчанам увольнениями в случае неявки на выборы. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил с призывом по отношению к крымчанам бойкотировать и не признавать выборы. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Спецслужбы России угрожают жителям Крыма

Как известно, в России 18 марта должны пройти президентские выборы. К крымчанам и их семьям, которые собираются проигнорировать российские выборы, поступают угрозы от ФСБ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, чтобы жители полуострова Крым бойкотировали и не помогали в организации выборов российской оккупационной власти. Климкин отметил, что люди на этой территории постоянно живут в страхе. Он уточняет, что необходимо приложить усилия, чтобы достигнуть доступа международных организаций к оккупированному Крыму.

Также глава МИД Украины добавил, что важно повышать уровень международного давления на Россию и сохранять возложенный на нее режим санкций. Вместе с тем необходимо создать неформальное объединение "группы дружбы Украины", которое будет прилагать усилия на деоккупацию Крыма.

Напомним, как ранее сообщал “УРА-Информ”, Европейский союз не признает выборов президента России, которые будут проводиться на территории аннексированного Крыма.


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