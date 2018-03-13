Россия выдвинула требования Украине на время выборов

Министерство иностранных дел России озабочены намерениями украинских националистов блокировать 18 марта российские дипломатические учреждения на территории Украины. Таки требования во вторник, 13 марта, в своем заявлении выдвинуло российское дипломатическое ведомство.

В частности, российский МИД заявил, что это "прямое следствие проводимой киевским режимом русофобской политики, замешанной на откровенном национализме и попустительстве экстремистским формированиям различного толка".

МИД требует от властей Украины безусловного обеспечения безопасности Посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России.

При этом в Москве призвали международные организации оказать влияние на Киев, чтобы "уберечь его от неадекватных действий, противоречащих общепризнанным нормам и правилам", а также заявили, что вся ответственность за негативные последствия возможных акций лежит на украинских властях.

Напомним, ранее активисты националистических организаций пообещали не допустить в Украине голосования за президента России.

Как сообщал УРА-Информ, президент России Владимир Путин намерен в среду, 14 марта, отправится в оккупированные им Крым и Севастополь. Там он завершит свою президентскую агитационную кампанию, - заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.