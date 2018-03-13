12:59 13.03.2018 | Политика | Новости
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Россия выдвинула требования Украине на время выборов

Москва потребовала от властей Украины обеспечить безопасность российских дипломатических учреждений во время проведения выборов президента Российской Федерации.

Россия выдвинула требования Украине на время выборов

Министерство иностранных дел России озабочены намерениями украинских националистов блокировать 18 марта российские дипломатические учреждения на территории Украины. Таки требования во вторник, 13 марта, в своем заявлении выдвинуло российское дипломатическое ведомство.

В частности, российский МИД заявил, что это "прямое следствие проводимой киевским режимом русофобской политики, замешанной на откровенном национализме и попустительстве экстремистским формированиям различного толка".

МИД требует от властей Украины безусловного обеспечения безопасности Посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России.

При этом в Москве призвали международные организации оказать влияние на Киев, чтобы "уберечь его от неадекватных действий, противоречащих общепризнанным нормам и правилам", а также заявили, что вся ответственность за негативные последствия возможных акций лежит на украинских властях.

Напомним, ранее активисты националистических организаций пообещали не допустить в Украине голосования за президента России.

Как сообщал УРА-Информ, президент России Владимир Путин намерен в среду, 14 марта, отправится в оккупированные им Крым и Севастополь. Там он завершит свою президентскую агитационную кампанию, - заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.


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