Рада приняла закон об установлении группы инвалидности участникам АТО - ФОТО

Соответствующий законопроект во втором чтении и в целом поддержали 281 нардеп.

Отмечается, что в ходе заседания был принят законопроект №7161 "О внесении изменения в Закон Украины "О реабилитации инвалидов Украины" относительно установления группы инвалидности участникам антитеррористической операции".

Законопроектом предусмотрено, что лицам, у которых вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных во время непосредственного участия в АТО, обеспечения ее проведения, которые находились непосредственно в районах проведения АТО.

Таким лицам устанавливается без указания срока переосвидетельствования и на ступень выше или І группы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины подписал принятый Верховной Радой закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Отмеечается, что закон определяет правовой статус обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью, порядок их создания, деятельности и прекращения, права и обязанности их участников.