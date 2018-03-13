Рада не дала добро на внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы

Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что положительно за принятие законопроекта за основу и в целом проголосовали 179, против - 0, воздержались - 23, не голосовали - 138 депутатов. Так, исходя из результатов, законопроект не приняли.

Также не хватило голосов для направления законопроекта на повторное первое чтение и для возвращения его на доработку субъекту права законодательной инициативы.

Добавим, законопроект получен Верховной радой 27 ноября 2015.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины ввела уголовную ответственность за доведение до самоубийства. За закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс (относительно установления уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства)" отдали свои голоса 229 народных депутатов.