15:23 13.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада не дала добро на внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы

Верховная рада отклонила проект закона №3542, который предусматривал, что изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины могут вноситься исключительно законами о внесении изменений в эти кодексы.

Рада не дала добро на внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы

Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что положительно за принятие законопроекта за основу и в целом проголосовали 179, против - 0, воздержались - 23, не голосовали - 138 депутатов. Так, исходя из результатов, законопроект не приняли.

Также не хватило голосов для направления законопроекта на повторное первое чтение и для возвращения его на доработку субъекту права законодательной инициативы.

Добавим, законопроект получен Верховной радой 27 ноября 2015.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины ввела уголовную ответственность за доведение до самоубийства. За закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс (относительно установления уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства)" отдали свои голоса 229 народных депутатов.


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