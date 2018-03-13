15:30 13.03.2018 | Политика | Новости
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Президент США уволил госсекретаря Тиллерсона

Глава американского государства Дональд Трамп отстранил Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря. Текперь на его место назначен руководитель Центрального разведуправления Майк Помпео. 

Президент США уволил госсекретаря Тиллерсона

Об этом президент США шаписал в своем микроблоге в Twitter, 13 марта.

Так, в своем посте Трамп отметил, что новым госсекретарем Америки станет Майк Помпео, директор ЦРУ.

"Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспель станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, избранной таким образом. Поздравляем всех!", - сообщил лирер страны.

В настоящее время кандидатура Помпео теперь должна быть утверждена Сенатом Конгресса США.

Стоит добавить, что Майк Помпео - американский политик. С 2011 года он представляет штат Канзас в Палате представителей США. В 1986 г. он окончил Военную академию США в Вест-Пойнте, а затем служил в армии Соединенных Штатов с 1986 по 1991. Затем он работал как частный предприниматель, основал компанию Thayer Aerospace.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", государственный департамент Соединенных Штатов Америки высказывает полное согласие с выводами британцев о причастности России к отравлению бывшего сотрудника Главного разведывательного управления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.


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