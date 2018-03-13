В США огласили отставкуТиллерсона

По словам Трампа, отставка главы Госдепаратмента Реса Тиллерсона обсуждалась уже давно. Они с президентом "думали по-разному", хотя в целом хорошо ладили.

Дональд Трамп выразил надежду, что бывший коллега теперь будет намного счастливее. Он оценил его самоотверженность, проделанную работу и пожелал всего наилучшего.

Новому Госсекретарю Майку Помпео Трамп желает стать "великим". Глава США рассказал, что с первого дня хорошо ладил с Помпео и заваерил, что их образы мышления схожи между собой.

Джина Хаспел займет бывший пост Майка Помпео и станет первой женщиной в истории США, ставшей главой Центрального разведывательного управления.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", Дональд Трамп отстранил Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря.