19:17 13.03.2018 | Политика | Новости
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В США огласили отставкуТиллерсона

Президент США Дональд Трамп объяснил, что уволил Государственного секретаря Реса Тиллерсона в связи с разногласиями "в образе мышления". Об этом сообщает CBS News.

В США огласили отставкуТиллерсона

По словам Трампа, отставка главы Госдепаратмента Реса Тиллерсона обсуждалась уже давно. Они с президентом "думали по-разному", хотя в целом хорошо ладили.

Дональд Трамп выразил надежду, что бывший коллега теперь будет намного счастливее. Он оценил его самоотверженность, проделанную работу и пожелал всего наилучшего.

Новому Госсекретарю Майку Помпео Трамп желает стать "великим". Глава США рассказал, что с первого дня хорошо ладил с Помпео и заваерил, что их образы мышления схожи между собой.

Джина Хаспел займет бывший пост Майка Помпео и станет первой женщиной в истории США, ставшей главой Центрального разведывательного управления.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", Дональд Трамп отстранил Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря.


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