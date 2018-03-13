12:19 13.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Минздрав введет электронные рецепты

С начала апреля Министерство здравоохранения в рамках программы Доступные лекарства планирует ввести в действие услугу электронный рецепт.

Минздрав введет электронные рецепты

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

По словам управляющего, уже запланированы пилотные проекты по запуску электронного рецепта. Предполагается, что его запустят в пяти регионах Украины, в частности в городе Бахмут.

Функция будет расширяться по тем учреждениям, которые будут приобщаться к новой системе здравоохранения. Также в такие учреждения постоянно будут поступать новые лекарства от различных заболеваний. В первую очередь - тех заболеваний, которые лечатся на амбулатории.

Илык добавил, что в программу Доступные лекарства в 2018 году включат препараты от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний и необходимые для здоровья матери и ребенка во время беременности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на сайте Министерства здравоохранения размещено сообщение о большой вероятности вспышки дифтерии в Украине. Болезнь опасна тем, что даже если своевременно ввести сыворотку, риск летального исхода остается достаточно высоким.


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