Минздрав введет электронные рецепты

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Роман Илык.

По словам управляющего, уже запланированы пилотные проекты по запуску электронного рецепта. Предполагается, что его запустят в пяти регионах Украины, в частности в городе Бахмут.

Функция будет расширяться по тем учреждениям, которые будут приобщаться к новой системе здравоохранения. Также в такие учреждения постоянно будут поступать новые лекарства от различных заболеваний. В первую очередь - тех заболеваний, которые лечатся на амбулатории.

Илык добавил, что в программу Доступные лекарства в 2018 году включат препараты от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний и необходимые для здоровья матери и ребенка во время беременности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на сайте Министерства здравоохранения размещено сообщение о большой вероятности вспышки дифтерии в Украине. Болезнь опасна тем, что даже если своевременно ввести сыворотку, риск летального исхода остается достаточно высоким.