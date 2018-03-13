Из-за убийства журналиста в Словакии пройдут досрочные выборы

Как заявил лидер партии Бела Бугар, республиканский совет партии поручает партийному руководству обсудить возможности досрочных парламентских выборов.

Однако, если правительство не согласится на досрочные выборы партия собирается выйти из коалиции. Предполагается, что такие действия приведут к досрочному прекращению полномочий парламента.

Парламентарии единогласно поддержали договоренность относительно досрочных выборов, тогда все министры остаются на своих постах.

Бугар утверждает, что выборы должны пройти в кротчайшие сроки.

В свою очередь премьер Словакии Роберт Фицо выступает против идеи досрочных выборов

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент России Владимир Путин намерен отправится в оккупированные им Крым и Севастополь. Там он завершит свою президентскую агитационную кампанию.