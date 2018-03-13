09:40 13.03.2018 | Политика | Новости
100188429:nastya

Из-за убийства журналиста в Словакии пройдут досрочные выборы

Местная политическая партия Most-Híd, которая входит в коалицию, требует провести досрочные выборы в связи с убийством журналиста Яна Кучака. Об этом сообщает местное издание SME.

Из-за убийства журналиста в Словакии пройдут досрочные выборы

Как заявил лидер партии Бела Бугар, республиканский совет партии поручает партийному руководству обсудить возможности досрочных парламентских выборов.

Однако, если правительство не согласится на досрочные выборы партия собирается выйти из коалиции. Предполагается, что такие действия приведут к досрочному прекращению полномочий парламента.

Парламентарии единогласно поддержали договоренность относительно досрочных выборов, тогда все министры остаются на своих постах.

Бугар утверждает, что выборы должны пройти в кротчайшие сроки.

В свою очередь премьер Словакии Роберт Фицо выступает против идеи досрочных выборов

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент России Владимир Путин намерен отправится в оккупированные им Крым и Севастополь. Там он завершит свою президентскую агитационную кампанию. 


Поделиться
Читайте также:
 
Луценко не видит надежды на соглашение с Бакулиным Вступила в силу ратификация изменений между Украиной и Молдавией о защите секретной информации Полиция в Олевске в жилом доме нашла 40 килограммов янтаря Депутаты во вторник рассмотрят деятельность Госбюро расследований
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив