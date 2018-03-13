Федеральный президент Австрии прибыл в Киев - ФОТО

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в своем микроблоге в Twitter.

Как отмечается, в составе делегации - федеральный министр иностранных дел Карин Кнайсль, другие представители правительства и многочисленная бизнес-делегация.

"Добро пожаловать в Украину, господин президент Ван дер Беллен, госпожа Дорис Шмидауер (супруга президента – ред.), министр иностранных дел Австрии Карин Кнейссль и вся австрийская делегация!, - написал дипломат.

При этом посол Украины в Австрии добавил, что несмотря на холодную погоду, в Киеве их приняли очень тепло.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время переговоров, 13-15 марта, будут обсуждатся многогранные двусторонние отношения, а также отношения с Европейским Союзом. Кроме того, на встреч Ван дер Беллен совместно с Порошенко поднимут вопросы об ситуации на Востоке Украины и Минских договоренностей, а также запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве в области культуры и образования.