16:14 13.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Федеральный президент Австрии прибыл в Киев - ФОТО

Во вторник, 13 марта, в украинскую столицу с трехдневным официальным визитом прибыл президент Австрии Ван дер Беллен. Вместе с федеральным лидером также приехала его супруга.

Федеральный президент Австрии прибыл в Киев - ФОТО

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в своем микроблоге в Twitter.

Как отмечается, в составе делегации - федеральный министр иностранных дел Карин Кнайсль, другие представители правительства и многочисленная бизнес-делегация.

"Добро пожаловать в Украину, господин президент Ван дер Беллен, госпожа Дорис Шмидауер (супруга президента – ред.), министр иностранных дел Австрии Карин Кнейссль и вся австрийская делегация!, - написал дипломат.

При этом посол Украины в Австрии добавил, что несмотря на холодную погоду, в Киеве их приняли очень тепло.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время переговоров, 13-15 марта, будут обсуждатся многогранные двусторонние отношения, а также отношения с Европейским Союзом. Кроме того, на встреч Ван дер Беллен совместно с Порошенко поднимут вопросы об ситуации на Востоке Украины и Минских договоренностей, а также запланировано подписание Соглашения о сотрудничестве в области культуры и образования.

 


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