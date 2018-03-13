05:00 13.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100188415:Polishuk

ЕС не признает выборы РФ в Крыму, - Могерини

Европейский союз выборов президента России, которые будут проводиться на территории аннексированного Крыма, не признает.

ЕС не признает выборы РФ в Крыму, - Могерини

Об этом в понедельник, 12 марта, во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, сообщила вице-президент Европейской Комиссии - высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Она напомнила, что Евросоюз не признаетм незаконную аннексию и не признает выборы, которые будут проводиться в Крыму.

Напомним, сегодня, 12 марта, президент Украины Петр Порошенко призвал ЕС ввести санкции против организаторов российских выборов в аннексированном Крыму. Кроме этого, сегодня Совет ЕС продлил на полгода санкции против Российской Федерации за действия, подрывающие территориальную целостность Украины, в частности аннексию Крыма.

Как сообщал УРА-Информ, президент России Владимир Путин намерен в среду, 14 марта, отправится в оккупированные им Крым и Севастополь. Там он завершит свою президентскую агитационную кампанию. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщил журналистам его пресс-секретаря Дмитрий Песков.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве временно закроют движение по проспекту Леся Курбаса НБУ считает достаточно жесткими нынешние монетарные условия для снижения инфляции НБУ решил заменит банкноты до десяти гривен монетами Дуда заявил, что закон об ИНП приняли несвоевременно
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив