ЕС не признает выборы РФ в Крыму, - Могерини

Об этом в понедельник, 12 марта, во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, сообщила вице-президент Европейской Комиссии - высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Она напомнила, что Евросоюз не признаетм незаконную аннексию и не признает выборы, которые будут проводиться в Крыму.

Напомним, сегодня, 12 марта, президент Украины Петр Порошенко призвал ЕС ввести санкции против организаторов российских выборов в аннексированном Крыму. Кроме этого, сегодня Совет ЕС продлил на полгода санкции против Российской Федерации за действия, подрывающие территориальную целостность Украины, в частности аннексию Крыма.

Как сообщал УРА-Информ, президент России Владимир Путин намерен в среду, 14 марта, отправится в оккупированные им Крым и Севастополь. Там он завершит свою президентскую агитационную кампанию. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщил журналистам его пресс-секретаря Дмитрий Песков.