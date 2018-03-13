Директором ЦРУ впервые может стать женщина

До этого она занимала пост заместителя руководителя управления. Об этом во вторник, 13 марта, в своем Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

По его словам, эту должность впервые займет женщина.

Вместе с тем сама Хаспел пояснила журналистам, что после 30 лет в качестве офицера ЦРУ для нее стало честью работать заместителем директора под руководством Майка Помпео. Я благодарна президенту Трампу за возможность стать следующим директором ЦРУ и ценю его доверие, - заявила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп уволил Тиллерсона с должности государственного секретаря. На его место назначен руководитель Центрального разведывательного управления Майк Помпео.