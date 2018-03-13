22:59 13.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100188504:Polishuk

Директором ЦРУ впервые может стать женщина

Пост директора Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америкиможет занять Джина Хаспел.

Директором ЦРУ впервые может стать женщина

До этого она занимала пост заместителя руководителя управления. Об этом во вторник, 13 марта, в своем Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

По его словам, эту должность впервые займет женщина.

Вместе с тем сама Хаспел пояснила журналистам, что после 30 лет в качестве офицера ЦРУ для нее стало честью работать заместителем директора под руководством Майка Помпео. Я благодарна президенту Трампу за возможность стать следующим директором ЦРУ и ценю его доверие, - заявила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп уволил Тиллерсона с должности государственного секретаря. На его место назначен руководитель Центрального разведывательного управления Майк Помпео.


Поделиться
Читайте также:
 
В США уволили заместителя Тиллерсона Порошенко призвал G7 не признавать российские выборы в Крыму Депутаты ввели мораторий на банкротство "Черноморнефтегаза" Канада и Швеция выделили на восстановление Донбасса два миллиона долларов
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив