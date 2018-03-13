Депутаты во вторник рассмотрят деятельность Госбюро расследований

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента. В частности, согласно документу, народные депутаты могут уточнить отдельные положения закона о Госбюро расследований, а также внести изменения в законы относительно обеспечения деятельности и усовершенствования отдельных положений по вопросам деятельности бюро.

Кроме того, парламент сегодня может внести изменения по совершенствованию уголовного судопроизводства.

Также запланировано рассмотрение во втором чтении закона об установление группы инвалидности участникам АТО на Донбассе и в первом чтении - вопросы интеллектуальной собственности.

Помимо этого Рада планирует внести изменения в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического режима и относительно восстановления льгот жертвам нацистских преследований.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий надеется, что на этой неделе до четверга, 15 марта, парламентские фракции завершат консультации относительно назначения председателя Национального банка Украины.