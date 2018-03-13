10:59 13.03.2018 | Политика | Новости
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Британия назвала возможные санкции против РФ за отравление Скрипаля

Правительство Великобритании намерено ввести новые санкции в отношении России, за отравление бывшего российского шпиона, который перешел на сторону Великобритании, Сергея Скрипаля.

Британия назвала возможные санкции против РФ за отравление Скрипаля

Британская газета The Guardian, 13 марта, опубликовала статью, в которой называются конкретные санкции, которые может ввести Великобритания в связи с делом об отравлении.

Предполагается, что Великобритания может выслать российских дипломатов, включая посла. Лондон также может лишить лицензий на работу в Великобритании ряда российских СМИ, в частности, RT.

Возможно обращение к странам ЕС с призовом к бойкоту Чемпионата мира по футболу в России.

Допускается внесение поправок в законопроект об отмывании денег и ужесточение санкций за нарушение прав человека, наращивание военного присутствия НАТО на границах с Россией, отключение российских банков от системы Swift, включение России в список стран - спонсоров терроризма.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Государственный департамент Соединенных Штатов Америки высказывает полное согласие с выводами британцев о причастности России к отравлению бывшего сотрудника Главного разведывательного управления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.


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