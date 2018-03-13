Британия назвала возможные санкции против РФ за отравление Скрипаля

Британская газета The Guardian, 13 марта, опубликовала статью, в которой называются конкретные санкции, которые может ввести Великобритания в связи с делом об отравлении.

Предполагается, что Великобритания может выслать российских дипломатов, включая посла. Лондон также может лишить лицензий на работу в Великобритании ряда российских СМИ, в частности, RT.

Возможно обращение к странам ЕС с призовом к бойкоту Чемпионата мира по футболу в России.

Допускается внесение поправок в законопроект об отмывании денег и ужесточение санкций за нарушение прав человека, наращивание военного присутствия НАТО на границах с Россией, отключение российских банков от системы Swift, включение России в список стран - спонсоров терроризма.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Государственный департамент Соединенных Штатов Америки высказывает полное согласие с выводами британцев о причастности России к отравлению бывшего сотрудника Главного разведывательного управления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.