08:19 13.03.2018 | Политика | Новости
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Америка продлила санкции в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Ирана в связи с развитием программы баллистических ракет. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Америка продлила санкции в отношении Ирана

Согласно заявлению Белого дома, чрезвычайное положение в отношении Ирана, объявленное 15 марта 1995 года, было установлено до 15 марта 2018 года. Так, в соответствии с "Законом о национальных чрезвычайных ситуациях" санкции против Ирана будут действовать еще год.

По словам американского президента, решение обосновано развитием Ираном программы баллистических ракет, поддержкой международного терроризма и нарушением прав человека.

Соответствующие меры существенно меняют санкционную политику страны, всеобъемлющие санкции, не касающиеся ядерного оружия Ирана, остаются в силе.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", совет Европейского союза оставил санкции на полгода против Российской Федерации за действия, подрывающие территориальную целостность Украины, в частности - аннексию Крыма.


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