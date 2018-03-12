Верховная рада Украины на этой недели рассмотрит кадровые вопросы

Об этом он заявил во время сегодняшнего заседания согласительного совета.

По словам спикера, уже в этот четверг, 15 марта, могут возникнуть кадровые вопросы. Однако, в проекте повестки дня на четверг не очень перегружен законопроектами, чтобы у парламентариев было время для решения кадровых вопросов и вопроса снятия неприкосновенности с Евгения Бакулина.

Кроме этого, Парубий сообщил, что в четверг парламент может рассмотреть законопроект в сфере строительства и градостроительства.

Планируется, что на завтрашнем заседании парламент будет голосовать за утверждение повестки дня сессии, а также рассмотрит законопроекты в сфере правоохранительной деятельности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", парламентский комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко на предоставление согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина.