12:46 12.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Верховная рада Украины на этой недели рассмотрит кадровые вопросы

Спикер украинского парламента Андрей Парубий анонсировал ближайший план рассмотрения Верховной радой Украины кадрового вопроса.

Верховная рада Украины на этой недели рассмотрит кадровые вопросы

Об этом он заявил во время сегодняшнего заседания согласительного совета.

По словам спикера, уже в этот четверг, 15 марта, могут возникнуть кадровые вопросы. Однако, в проекте повестки дня на четверг не очень перегружен законопроектами, чтобы у парламентариев было время для решения кадровых вопросов и вопроса снятия неприкосновенности с Евгения Бакулина.

Кроме этого, Парубий сообщил, что в четверг парламент может рассмотреть законопроект в сфере строительства и градостроительства.

Планируется, что на завтрашнем заседании парламент будет голосовать за утверждение повестки дня сессии, а также рассмотрит законопроекты в сфере правоохранительной деятельности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", парламентский комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко на предоставление согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина.


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