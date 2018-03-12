В понедельник Мэй предъявит доказательства причастности России к отравлению Скрипаля

Как сообщает The Times, ссылаясь на свои источники в правительстве, Мэй близка к официальному заявлению. По данным источника премьер готова к введению соответствующих санкций за причастность России к попытке отравить бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба Российской Федерации Скрипаля и его дочь Юлию.

В частности, такое заявление Мэй может сделать уже сегодня после заседания Совета национальной безопасности, где будут названы последние данные расследования.

Источник также пояснил, что британские спецслужбы готовы предъявить доказательства. Предполагается, что Лондон может предпринять в качестве возможных мер реагирования высылку дипломатов и отказ в получении виз.

Напомним, министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд утверждает, что при отравлении Скрипаля использовался неизвестный медицине яд. По ее словам, убийство бывшего разведчика было организовано самым жестоким образом. Вещество, которым отравили человека является сильным нервно-паралитическим препаратом, которое медленно воздействует на дыхательные пути, парализую сначала работу мозга, а затем и конечности.

Как сообщал УРА-Информ, 4 марта Сергей Скрипаль был отравлен в британском городе Солсбери. Его и женщину 33 лет доставили в больницу с признаками отравления неизвестным веществом. В Британии считают, что он был отравлен бывшим офицером ГРУ РФ, нынешним депутатом Госдумы Андреем Луговым.