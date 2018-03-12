15:31 12.03.2018 | Политика | Новости
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ЕС в отношении России продлил санкции

Европейский Союз установил продление санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины. Об этом сообщает Совет ЕС на своем сайте.

ЕС в отношении России продлил санкции

Ограничительные меры в отношении Российской Федерации были продлены еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года. Это документально утвердил Европейский Союз. В частности, 150 лицам и 38 компаниям заморозят активы и ограничат в поездках.

Перечисленные меры приняты в следствии действий России, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Режим санкций не планируют менять в связи с неизменившейся ситуацией. Экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, которые ЕС ввел в ответ на кризис Украины, теперь действительны по 31 июля, а ограничительные меры после незаконной аннексии Крыма и Севастополя, действуют до 23 июня 2018 года.

Как ранее сообщал " УРА-Информ", в США планируют устроить России тотальную экономическую блокаду, продлевая санкции.


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