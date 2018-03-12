В Германии социал-демократы и консерваторы подписали коалиционное соглашение

Создание коалиции произошло почти через полгода после парламентских выборов в Германии. Как сообщает Deutsche Welle, свои подписи под документом, который состоит из 177 страниц, поставили канцлер Германии и руководительница ХДС Ангела Меркель, председатель ХСС Хорст Зеегофер, а также временно исполняющий обязанности председателя социал-демократов Олаф Шольц.

При этом Меркель отметила, что впереди много работы, тяжелой и упорной. Коалиционное соглашение принесет "вполне конкретные улучшения" для населения, - уверена она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 марта в Германии Социал-демократическая партия проголосовала за создание коалиции. В начале февраля руководство блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза и СДПГ согласовали текст коалиционного договора, но лидеры социал-демократов выдвинули условие, по которому соглашение может быть подписано, только если его одобрят рядовые члены партии.