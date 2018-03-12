12:59 12.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Регламентный комитет в понедельник рассмотрит представление ГПУ на Бакулина, - Парубий

В понедельник,12 марта, парламентский комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко на предоставление согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина.

Регламентный комитет в понедельник рассмотрит представление ГПУ на Бакулина, - Парубий

Об этом во время заседания согласительного совета сообщил председатель парламента Андрей Парубий. По его словам, сегодня последний день из предусмотренного регламентом 20-дневного срока для подготовки решение профильным комитетом.

Я надеюсь, что на этой неделе мы сможем этот вопрос рассмотреть, - сообщил Парубий.

Глава парламента также заверил, что на этой неделе парламент рассмотрит блок вопросов правоохранительной деятельности и кадровые вопросы.

Первым вопросом будет стоять повестка дня на сессию - все комитеты представили свои предложения, и я очень рассчитываю на то, что фракции проанализировали повестку дня. Я надеюсь, что завтра парламент сможет проголосовать за повестку дня сессии, который обеспечит стабильность работы Рады, - пояснил Парубий, добавив, что 13 марта парламенту предлагается рассмотреть блок вопросов правоохранительной деятельности.

На вторник также предлагается блок вопросов интеллектуальной собственности. Входят в пакет наработанных ВР и правительством, законов, необходимых для евроинтеграции. Кроме того, на вторник предлагаются вопросы реабилитации жертв политических репрессий", - добавил спикер.

В среду парламенту предлагают рассмотреть вопрос ратификации и начать рассмотрение вопросов о дисциплинарном уставе Нацполиции, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 февраля Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Бакулина.


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