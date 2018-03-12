20:57 12.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Регламентный комитет рекомендует депутатам снять неприкосновенность с Бакулина

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы рекомендует парламенту снять неприкосновенность с народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Регламентный комитет рекомендует депутатам снять неприкосновенность с Бакулина

Соответствующее решение было принято в понедельник,12 марта, на заседании комитета. При этом члены комитета проголосовали единогласно.

Таким образом, профильный комитет рекомендует разрешить привлечь Бакулина к уголовной ответственности, а также дать разрешения на его задержание и арест.

Напомним, Бакулин возглавлял НАК "Нафтогаз Украины" в 2007 году и в 2010-2014 годах. По данным следствия, он причастен к закупке так называемых "вышек Бойко", которые приобрели по завышенным ценам. По данному делу его задерживали в 2014 году, однако позже Печерский районный суд Киева отпустил Бакулина под залог в десять миллиовнов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что Рада может рассмотреть снятие неприкосновенности с Бакулина на этой неделе.


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