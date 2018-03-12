21:32 12.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Путин в среду отправится в оккупированный Крым с предвыборной агитацией

Президент России Владимир Путин намерен в среду, 14 марта, отправится в оккупированные им Крым и Севастополь.

Путин в среду отправится в оккупированный Крым с предвыборной агитацией

Там он завершит свою президентскую агитационную кампанию. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщил журналистам его пресс-секретаря Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря у президента РФ будет много мероприятий на полуострове, но главным из них будет митинг в Севастополе. При этом Песков отметил, что это будет годовщина "референдума" и, по его мнению, она важна для Крыма и Севастополя.

Он также рассказал, что будет митинг и он будет многотысячным, поскольку ориентирован на всю Россию.

Кроме того, Путин собирается осмотреть здание нового терминала аэропорта "Симферополь"- посещение этого города так же в планах Путина на 14 марта.

Напомним, о визите Путина в Крым ранее сообщали российские СМИ, однако речь шла о дне выборов - 18 марта.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины призвала мир не признавать выборы российского президента в Крыму.


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