14:56 12.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко просит отправить миссию ЕС на Донбасс

Глава государства Петр Порошенко просит Евросоюз отправить на Донбасс вторую Миссию послов Комитета по политике безопасности ЕС. Об этом Порошенко заявил на совместном брифинге с вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

Порошенко просит отправить миссию ЕС на Донбасс

Отмечается, что такая миссия была на Донбассе еще в 2015 году. Глава государтсва предложил представителям ЕС посмотреть, что изменилось с тех пор.

По словам Порошенко, для того чтобы полностью убедится в ситуации на Донбассе, а также, чтобы увидеть собственными глазами, как Россия выполняет свою часть обязательств по минским договоренностям, он попросил отправить вторую миссию послов политико-безопасного комитета ЕС.

Глава государства убежден, что после этого у ЕС не возникнет сомнений относительно продления секторальных санкций против России.

Предполагается, что в июне ни у одной из европейских столиц не будет даже мысли о том, чтобы ослабить секторальные санкции против РФ в случае неимплементации минских договоренностей.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини обговорили тему подготовки к выборам президента России на территории аннексированного Крыма.


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