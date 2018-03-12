Порошенко просит отправить миссию ЕС на Донбасс

Отмечается, что такая миссия была на Донбассе еще в 2015 году. Глава государтсва предложил представителям ЕС посмотреть, что изменилось с тех пор.

По словам Порошенко, для того чтобы полностью убедится в ситуации на Донбассе, а также, чтобы увидеть собственными глазами, как Россия выполняет свою часть обязательств по минским договоренностям, он попросил отправить вторую миссию послов политико-безопасного комитета ЕС.

Глава государства убежден, что после этого у ЕС не возникнет сомнений относительно продления секторальных санкций против России.

Предполагается, что в июне ни у одной из европейских столиц не будет даже мысли о том, чтобы ослабить секторальные санкции против РФ в случае неимплементации минских договоренностей.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини обговорили тему подготовки к выборам президента России на территории аннексированного Крыма.