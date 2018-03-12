Порошенко пообещал сделать все для введение миссии ООН на Донбасс

Как написал глава украинского государства в воскресенье вечером, 11 марта, на своей страничке в Facebook, необходимо сделать так, чтобы как можно быстрее миротворческая миссия ООН пришла на оккупированном Донбассе. Это единственный вариант, который может остановить убийства украинцев как гражданских, так и военных.

Только так можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе, – уверен президента. Порошенко также подчеркнул, что "для этого достаточно, чтобы Россия ушла из оккупированных территорий".

Напомним, контингент миротворческой миссии ООН на Донбассе может составлять 30 тысяч человек.

Как сообщал УРА-Информ, специальный представитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в текущем месяце 2018 года планирует приехать в украинскую столицу. О точной дате визита пока ничего не сообщается.