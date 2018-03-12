08:15 12.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко пообещал сделать все для введение миссии ООН на Донбасс

Президент Украины пообещал сделать все возможное для быстрого развертывания миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

Порошенко пообещал сделать все для введение миссии ООН на Донбасс

Как написал глава украинского государства в воскресенье вечером, 11 марта, на своей страничке в Facebook, необходимо сделать так, чтобы как можно быстрее миротворческая миссия ООН пришла на оккупированном Донбассе. Это единственный вариант, который может остановить убийства украинцев как гражданских, так и военных.

Только так можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе, – уверен президента. Порошенко также подчеркнул, что "для этого достаточно, чтобы Россия ушла из оккупированных территорий".

Напомним, контингент миротворческой миссии ООН на Донбассе может составлять 30 тысяч человек.

Как сообщал УРА-Информ, специальный представитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в текущем месяце 2018 года планирует приехать в украинскую столицу. О точной дате визита пока ничего не сообщается.


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