Порошенко подписал закон об обществах с ограниченной ответственностью

Отмеечается, что закон определяет правовой статус обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью, порядок их создания, деятельности и прекращения, права и обязанности их участников.

В случае, если участники общества не полностью будут вносить вклады, они будут нести солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости невнесенной части вклада каждого из участников. Количество участников общества не ограничивается.

Соответствующем законопроектом предусмотрено регулирование корпоративных договоров, известных как "shareholder agreements".

Так, участники обществ с ограниченной ответственностью смогут создавать наблюдательные советы в уставах своих обществ.

Принятие законопроекта регулирует законодательство, принятое в 1991 году. При том, что ООО - самая распространенная форма бизнеса в Украине.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины приняла Закон о реинтеграции Донбасса. За закон № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" проголосовали 280 народных депутатов.