Порошенко и Могерини обсудили проведение выборов президента РФ в Крыму

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференцию.

Как утверждает Порошенко, ярким свидетельством альянса стало решение Совета ЕС о продлении санкций еще на полгода за подрыв суверенитета Украины.

Также президент подчеркнул, что все эти политические решения очень символичны, потому что это произошло во время визита госпожа Могерини в Украину. Хорошо скоординированные санкции значительного количества стран мира только усиливаются.

Большая часть переговоров во время встречи, была уделена реагированию на фейковые выборы в РФ и в Крыму.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", запланирована встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини. Еврокомиссар лично приедет в Киев для проведения инспекции по реализации дорожной карты Украины в направлении судебной реформы.