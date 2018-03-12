13:34 12.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко и Могерини обсудили проведение выборов президента РФ в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини обговорили тему подготовки к выборам президента России на территории аннексированного Крыма.

Порошенко и Могерини обсудили проведение выборов президента РФ в Крыму

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференцию.

Как утверждает Порошенко, ярким свидетельством альянса стало решение Совета ЕС о продлении санкций еще на полгода за подрыв суверенитета Украины.

Также президент подчеркнул, что все эти политические решения очень символичны, потому что это произошло во время визита госпожа Могерини в Украину. Хорошо скоординированные санкции значительного количества стран мира только усиливаются.

Большая часть переговоров во время встречи, была уделена реагированию на фейковые выборы в РФ и в Крыму.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", запланирована встреча президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини. Еврокомиссар лично приедет в Киев для проведения инспекции по реализации дорожной карты Украины в направлении судебной реформы.


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