Сообщается, что на партийном съезде в Лилле руководство партии большинством проголосовало за ликвидацию поста почетного и идейного председателя, который ранее занимал "отец-основатель" правопопулистского движения Жан-Мари Ле Пен.

Политик занимал эту должность с 1972 года в течение 39 лет. Он несколько раз пытался баллотироваться на пост главы государства, но каждый раз французы демонстрировали политический прием, который характерен для этого государства в западной Европе.

Французы голосовали не за альтернативного кандидата Ле Пену, но наоборот - против него.

Жан-Мари Ле Пен пытался обжаловать решение о лишении его почетного поста, однако решил отказаться от этой идеи и предоставить партию полностью под управление своей дочери.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Ле Пен пообещал вывести Францию из НАТО.