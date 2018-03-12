03:00 12.03.2018 | Политика | Новости
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"Национальный фронт" избавился от своего идейного вдохновителя

Съезд "Национального фронта" одобрил кандидатуру Марин Ле Пен на пост главы коммунистической партии Франции. Об этом передает DW.COM.

Сообщается, что на партийном съезде в Лилле руководство партии большинством проголосовало за ликвидацию поста почетного и идейного председателя, который ранее занимал "отец-основатель" правопопулистского движения Жан-Мари Ле Пен.

Политик занимал эту должность с 1972 года в течение 39 лет.  Он несколько раз пытался баллотироваться на пост главы государства, но каждый раз французы демонстрировали политический прием, который характерен для этого государства в западной Европе.

Французы голосовали не за альтернативного кандидата Ле Пену, но наоборот - против него. 

Жан-Мари Ле Пен пытался обжаловать решение о лишении его почетного поста, однако решил отказаться от этой идеи и предоставить партию полностью под управление своей дочери.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Ле Пен пообещал вывести Францию из НАТО.


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