19:50 12.03.2018 | Политика | Новости
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Меркель: рано говорить о частичной отмене санкций

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине заявила, что прежде чем обсуждать частичную отмену санкций против России, следует сделать "хотя бы пару качественно важных шагов" в сторону минских договоренностей.

Меркель: рано говорить о частичной отмене санкций

Об этом сообщает Deutsche Welle. В Совете Безопасности ООН уже несколько месяцев идут переговоры о мандате для миротворческой миссии на Донбасе.

Ее введение поддерживает и Украина, и Россия. Однако, по словам Меркель, желаемого результата пока нет.

Канцлер напомнила, что Россия постоянно открывала огонь в зоне конфликта на востоке Украины, чем нарушала режим прекращения огня. Первый пункт минских договоренностей гласил о перемирии хотя бы в течении десяти дней, но его пока что не спешат соблюдать.

Как известно, 18 марта в России пройдут выборы президента. Меркель отметила, что надеется о сдвиге в сторону минского процесса после этого и ситуацию удастся сдвинуть с мертвой точки.

Стоит отметить, когда партии-участницы четвертого правления Ангелы Меркель подписывали коалиционное соглашение, то сформулировали свою позицию таким образом, чтобы она могла допустить частичную отмену санкций без полного выполнения всех пунктов минских договоренностей.

Напомним, как ранее сообщал " УРА-Информ", переизбрание Меркель канцлером Германии состоится 14 марта.


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