Мэй публично обвинила Россию в попытке отравить Скрипаля

Он был отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. Об этом в понедельник, 12 марта, в парламенте заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она также отметила, что в определении вещества участвовали ведущие мировые эксперты в Оборонной научно-технической лаборатории.

В связи с чем правительство Британии пришло к выводу, что с высокой вероятностью Россия ответственна за действия против Сергея и Юлии Скрипаль, - сообщила Мэй, добавив, что

отравление Скрипаля было либо "прямым" действием России, либо Москва утратила контроль над своим химическим оружием.

Мэй также рассказала, что сегодня министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вызвал российского посла для дачи объяснений о том, каким образом вещество оказалось в Солсбери и было применено против бывшего российского разведчика.

Лондон ждет ответа от России до вечера вторника, - заявил премьер-министр Британии. Напомним, в начале марта стало известно, что в Великобритании госпитализировали с серьезным отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который в 1990-х и начале 2000-х передавал Лондону данные о российских разведчиках, работающих под прикрытием в Европе.

Как сообщал УРА-Информ, министр иностранных едл России Сергей Лавров заявил, что угрозы Великобритании об ответных мерах против России если будет доказана причастность России к отравлению бывшего агента Сергея Скрипаля, несерьезны.