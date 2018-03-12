Бакулина нужно объявить в розыск, - Луценко

По данным прокуратуры, адвокат председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина отказался предоставлять следствию информацию о его местонахождении. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Бакулина нужно объявить в розыск.

Спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что бывший депутат Украины от Оппозиционного блока около трех лет находится в Российской Федерации. Сам Евгений доносил регламентному комитету Верховной Рады сведения, что находится на лечении. Прокуратура в телефонном режиме обратилась к адвокату Евгения Бакулина с просьбой проинформировать о месте пребывания Евгения, чтобы передать ему необходимые процессуальные документы в рамках закона. Адвокат отказал следствию.

Также Юрий Луценко сказал, что Верховная Рада должна согласиться на его задержание и арест, потому как только после этого возможно объявить Бакулина в розыск.

Напомним, что нанесенный Евгением Бакулиным ущерб государству оценивается в сумму около 144 млн долларов. По версии следствия, руководство Министерства энергетики и угольной промышленности НАК "Нафтогаз Украины" и ГАО "Чорноморнафтогаз" в 2011 году совершило закупку буровых установок по неоправданной цене, таким образом украв около 144 млн. Свидетель, который пока что остается анонимным, среди причастных выделил Бакулина.

Как ранее сообщал " УРА-Инорм", в прошлом месяце все заседания Верховной Рады Украины пропустили семь народных депутатов.